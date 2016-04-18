У Росії назвали нинішню ціну нафти прийнятною

Ціна на нафту на рівні 40-60 доларів за барель у нинішніх умовах була б прийнятною для нормальної роботи нафтової галузі Росії, повідомляє РИА Новости з посиланням на міністра енергетики РФ Олександра Новака.

"За нинішніх умов ціна 40-60 доларів, напевно, та ціна, яка була б нормальною і для формування бюджету, і для нормальної роботи галузі", - заявив він, відповідаючи на питання щодо прийнятного для Росії цінового діапазону на "чорне золото".

Зазначається, що нафтовидобувні країни в неділю в Досі не змогли укласти угоди про заморожування видобутку нафти. Внаслідок цього світові ціни на нафту в понеділок перейшли до різкого зниження.

Низка країн ОПЕК, в першу чергу Саудівська Аравія, несподівано стали наполягати на участі в угоді ширшого кола країн, зокрема, всіх членів ОПЕК.

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Раніше Саудівська Аравія говорила про можливість укладення угоди, але на переговорах в Досі зайняла жорстку позицію і відмовилася підтримувати яку-небудь угоду без участі Ірану.

Іран, у свою чергу, заявляв про готовність обговорювати заморозку видобутку тільки після її виходу на досанкційний рівень 4 мільйона барелів на добу. Іран визнав недоцільним брати участь у зустрічі в Досі.