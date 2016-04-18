У Кабміні вирахували середню ціну газу на поточний рік

Ціна імпортного газу для України поточного року складе близько 202 долари за тисячу кубометрів, говориться в оновленому консенсус-прогнозі, сформованому за результатами опитування експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

При цьому середня ціна на газ в 2017 і 2018 році може зрости до 210-220 доларів за тисячу кубометрів. У своїх прогнозах експерти виходять з того, що ціна нафти марки Brent), що є однією зі складових формули ціни газу, в 2016 році складе 40 доларів за барель, але в подальшому підніметься до 44,5-48,5 долара за барель.

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Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 доларів за тисячу кубометрів, що нижче тієї ціни, яку пропонує російський "Газпром" за своє паливо. Російський газ Україна з початку 2016 року не купувала. У зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах.