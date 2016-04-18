У Росії підрахували, на скільки їм вистачить нафти

Росія на даний момент має в своєму розпорядженні запаси нафти, яких вистачить більше, ніж на 20 років, повідомляє Прайм з посиланням на заяву голови Міненерго РФ Олександра Новака.

"Що стосується запасів, вони постійно поповнюються, щорічно виконується розвідувальне буріння, виставляються на конкурси родовища і ставляться на баланс запаси вуглеводнів", - сказав він.

"Минулого року запаси було збільшено на 720 мільйонів тонн, при тому, що видобуто було 534 мільйони тонн, тобто у нас йде розширене відтворення, на баланс ставиться більше, ніж видобувається. На сьогоднішній день ми маємо запасів більше, ніж на 20 років", - додав російський міністр.

Згідно з матеріалами російської Держкомісії по запасах корисних копалин (ФБУ ДКЗ), опублікованих в галузевому журналі "Надрокористування" в березні, приріст запасів нафти в Росії за підсумками 2015 року склав 730 мільйонів тонн, газу - 1,095 трильйона кубометрів.

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За даними ЦДУ ПЕК, видобуток нафти в РФ в 2015 році зріс на 1,4% - до 534,081 мільйона тонн, видобуток газу знизився на 1% - до 635,349 мільярда кубометрів. Приріст запасів нафти та конденсату в РФ за підсумками 2014 року склав 750 мільйонів тонн, природного газу - 1,25 трильйона кубометрів.