Експерти прогнозують падіння цін на нафту до $30 протягом найближчих днів

Відсутність домовленостей країн-нафтовидобувачів в Досі призвело до того, що багато аналітиків почали переглядати свої прогнози щодо вартості нафти та очікують протягом кількох днів зниження цін на "чорне золото" до 30 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на MarketWatch.

"Це вкрай негативна подія. Ціни можуть опуститися до 30 доларів за барель протягом найближчих днів", - цитує агентство аналітика Natixis Абхишека Дешпанде (Abhishek Deshpande).

З ним згоден і аналітик IG Ltd. Ангус Ніколсон (Angus Nicholson). "Технічний рівень підтримки перебуває біля позначки в 38 доларів за барель. Якщо ціна на нафту опуститься нижче, нас чекає істотне падіння котирувань на цьому тижні. Якщо останнім часом вартість нафти дійсно зростала виключно на очікуваннях угоди про заморожування видобутку, то зниження до 30 доларів представляється досить імовірним", - зазначив він.

У свою чергу, старший стратег по сировинному ринку в Saxo Bank Оле Хансен дотримується свого колишнього прогнозу, згідно з яким ціна на нафту марок Brent і WTI торгуватимуться цього кварталу в коридорі 35-45 доларів за барель. За його словами, несподіване скорочення запасів у США, зафіксований на попередньому тижні, не продовжилося, проте новина про те, що за підсумками тижня обсяги видобутку знову зменшилися, надала підтримку цінами.

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Глава трейдера ETX Capital Джо Рандл (Joe Rundle) зазначив, що "можливо, головний висновок, який можна зробити із зустрічі у Досі, полягає в тому, що ОПЕК більше не має колишнього впливу на нафтовий ринок".