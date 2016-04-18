Сhevron і Shell не подавали заявки на видобуток сланцевого газу в Україні – голова Держгеонадр

Видобувна американська корпорація Chevron і нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell не подавали заявки на видобуток сланцевого газу в Україні, повідомив на прес-конференції тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної служби геології та надр України (Держгеонадра) Микола Бояркін.

«Такі компанії, як Shell і Сhevron, не подавали заявки і не виявляли зацікавленість у видобутку сланцевого газу в Україні», - сказав він.

Бояркін зазначив, що великі компанії від інвестування в українську видобуток сланцевого газу в першу чергу відлякують не військові дії на сході країни, а недосконале законодавство у цій сфері, яке заважає компаніям ефективно працювати.

«Це комплексна проблема. Але після спілкування з іноземними інвесторами я прийшов до висновку, що війна, яка проходить в частині Донецької та Луганської області, не лякає інвестора. Більше лякає законодавче поле, його незрозумілість, закритість. Також не вистачає оцифрованості інформації, геологічних карт. Тобто інвестор купує кота в мішку», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell, яка починала процес розробки родовищ нетрадиційних вуглеводнів в Харківській і Донецькій областях, в жовтні 2015 року остаточно вийшла з даного проекту.

У липні 2015 року українське представництво корпорації Chevron - "Шеврон Юкрейн Б. В." оголосило про припинення своєї діяльності в Україні і вихід з проекту з видобутку сланцевого газу на заході України.