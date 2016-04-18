На потужностях Шебелинського ГПЗ переробили першу партію казахстанської нафти

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування» імпортувала першу партію казахстанської нафти і переробила її на потужностях Шебелинського ГПЗ.

Про це заявив голова правління «Укргазвидобування» Олег Прохоренко.

«На Шебелинському ГПЗ є вільні потужності... І ми пішли на те, що б за власні кошти придбати цю нафту, переробити і потім продавати нафтопродукти. У нас є і технічна, і ринкова можливість», - сказав Прохоренко.

Голова держкомпанії не уточнив конкретний обсяг казахстанської нафти, але зазначив, що на сьогодні на Шебелинському заводі існують вільні потужності на переробку 3 тис. тонн сировини на місяць. Крім цього, Прохоренко додав, що річна потужність переробки з урахуванням виробленої модернізації досягає 700 тис. тонн нафти і газового конденсату, а власного видобутку вуглеводнів компанії вистачає лише на завантаження 500 тис. т.

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Довідка УНІАН. Шебелинський ГПЗ – завод з переробки газового конденсату і нафти з подальшим виробництвом нафтопродуктів (бензинів, дизельного палива, скрапленого газу та ін). Підприємство розташоване в Харківській обл. У квітні компанія «Укргазвидобування» завершила ремонт технологічних установок заводу і налагодила випуск бензинів екологічного класу Євро-4.