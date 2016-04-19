Росія може збільшити рівень видобутку нафти після провалу переговорів у Досі

Міненерго РФ не виключає можливість збільшення видобутку нафти в Росії в поточному році до 540 мільйонів тонн, заявив журналістам заступник міністра енергетики РФ Кирило Молодцов, передає РІА Новости.

"Чому б ні?... Скажу так — така можливість є. 540 (мільйонів тонн — ред.) цілком реально", — сказав Молодцов, відповідаючи на питання про можливість перегляду прогнозу по зростанню видобутку нафти в країні.

Читайте такожБанк Росії після провалу переговорів по заморожуванню нафти різко опустив курс рубляРаніше глава Міненерго РФ Олександр Новак повідомив, що міністерство прогнозує видобуток нафти в РФ в 2016 і 2017 роках на рівні 537 мільйонів тонн у рік.

Згідно статистичним даним, видобуток нафти в РФ в 2015 році зріс на 1,4% — до 534,081 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, країни-експортери нафти на зустрічі в столиці Катару Досі 17 квітня не змогли домовитися про заморожування видобутку палива. Наступна зустріч країн ОПЕК і не входять в організацію держав може відбутися в червні.

Багато аналітики почали переглядати свої прогнози вартості нафти і очікують протягом кількох днів зниження цін на "чорне золото" до 30 доларів за барель.