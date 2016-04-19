Юристи "Енергоатома" вимагають від міністра юстиції розібратися із справою щодо стягнення з компанії грошей на користь ЗАТ "Укрелектроват"

Правники виконавчої дирекції з юридичних питань та супроводу процедур закупівель Дирекції ДП "НАЕК "Енергоатом" передали сьогодні, 18 квітня, міністру юстиції України Павлу Петренку відкритий лист із вимогою втрутитись у ситуацію, яка склалась навколо стягнення з Енергоатома на користь ЗАТ СП "Укрелектроват" сумнівної заборгованості в розмірі 127,3 млн грн. Відповідне виконавче провадження відкрите відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва від 4 серпня 2011 року.

Вимогою, оскільки неодноразові доручення Прем’єр-міністра України розібратися у ситуації були проігноровані. "Як нам стало відомо із телесюжету антикорупційної програми "Наші гроші", який транслювався на телеканалі ZIK 12 квітня 2016 року, Ви не обізнані щодо виконавчого провадження… У зв’язку із цим, нагадуємо, що Ви особисто отримали чотири доручення прем’єр-міністра України щодо вищезазначеного виконавчого провадження (копії додаються). Прем’єр-міністр неодноразово доручав особисто Вам, починаючи з 21.01.2016 року терміново вжити заходів щодо захисту інтересів державного підприємства "ДП "НАЕК "Енергоатом" та держави", - підкреслюється у листі.

Юристи Енергоатома переконані, що П.Петренко не просто не виконав доручень голови уряду. Натомість його підлеглі почали вчиняти неправомірні дії, які вигідні Укрелектровату. У листі зазначено, що 9 лютого 2016 року Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу, якою виконавче провадження щодо Енергоатома було зупинено. "29 лютого 2016 року старшим державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Мурихіним С.В. подано апеляційну скаргу на вищезазначену ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва. При цьому дії старшого державного виконавця Мурихіна С.В. щодо подання апеляційної скарги можуть свідчити про вчинення останнім кримінального правопорушення", - йдеться у документі.

Юристи Енергоатома звертають увагу міністра на той факт, що з копії апеляційної скарги Держвиконслужби від 26 лютого 2016 року № 761/21069/14/20.3-03 (додається) випливає, що остання була подана з клопотанням про відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, оскільки старший державний виконавець Мурихін С.В. з 22 лютого 2016 року по 25 лютого 2016 року перебував у відрядженні, що позбавило його можливості своєчасно подати апеляційну скаргу.

"Водночас, перебуваючи у відрядженні в м. Одеса, Мурихін С.В. 24 лютого 2016 року у м. Києві виносить постанову про зупинення виконавчого провадження № 34029225 (додається), а 25 лютого видає її представнику ЗАТ СП "Укрелектроват" разом із ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 9 лютого 2016 року № 761/21069/14-к. При цьому, як це вбачається з розписки представника ЗАТ СП "Укрелектроват" на супровідному листі Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 24 лютого № 20.1-224/20 (додається), останьому Мурихіним С.В. була надана можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження у неприйомний день. Вищенаведені обставини є взаємовиключними, оскільки перебування Мурихіна С.В. у відрядженні в м. Одеса виключає можливість вчинення виконавчих дій в цей час у м. Києві", - повідомляють в Енергоатомі.

Документи, які мають у своєму розпорядженні юристи Енергоатома, свідчать про те, що старший державний виконавець С.Мурихін зловживаючи службовим становищем, підробив документів з метою штучного створення доказів в інтересах ЗАТ СП "Укрелектроват" для введення в оману апеляційного суду та поновлення строків на апеляційне оскарження. Автори листа пропонують міністру юстиції скасувати постанови про поновлення виконавчого провадження відносно Компанії та зняти арешт з її рахунків та майна. Також юристи вимагають провести службове розслідування та притягнути до дисциплінарної відповідальності Мурихіна С.В.

Звертаємо Вашу особисту увагу, як державного діяча, що внаслідок арешту валютних рахунків Енергоатома призупинені всі платежі за ядерне паливо, ядерні матеріали та вивезення відпрацьованого ядерного палива. Наслідками прострочення зазначених платежів може стати затримка у поставках ядерного палива на АЕС України, а відтак зупинення енергоблоків АЕС (за 1 добу простою одного енергоблоку потужністю 1000 МВт Компанія недоотримає 10,13 млн грн)", - повідомляється у листі.

Юристи Енергоатома просять міністра юстиції терміново письмово повідомити про результати розгляду їхнього звернення, а також пояснити з яких причин не були виконані доручення екс-прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка за цією справою.

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