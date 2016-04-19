Правління "Нафтогазу" обіцяють сформувати до кінця тижня
19 січня 2016 року Мінекономрозвитку оголосило про початок пошуку кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради енергохолдингу.
Правління найбільшого державного енергохолдингу "Нафтогаз України" буде сформовано до кінця цього тижня, повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі у Twitter.
"Правління "Нафтогазу" буде сформовано до кінця тижня", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 19 січня 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило про початок пошуку кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради енергохолдингу.
25 березня 2016 року Номінаційний комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відібрав трьох іноземців до складу наглядової ради найбільшого в Україні державного енергохолдингу «Нафтогаз України». Крім того, Кабмін делегував заступника міністра економрозвитку Юлію Ковалів до наглядової ради НАК. Президент України свого кандидата до наглядової Ради компанії поки що не подавав.