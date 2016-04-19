Правління "Нафтогазу" обіцяють сформувати до кінця тижня

Правління найбільшого державного енергохолдингу "Нафтогаз України" буде сформовано до кінця цього тижня, повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі у Twitter.

"Правління "Нафтогазу" буде сформовано до кінця тижня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило про початок пошуку кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради енергохолдингу.

25 березня 2016 року Номінаційний комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відібрав трьох іноземців до складу наглядової ради найбільшого в Україні державного енергохолдингу «Нафтогаз України». Крім того, Кабмін делегував заступника міністра економрозвитку Юлію Ковалів до наглядової ради НАК. Президент України свого кандидата до наглядової Ради компанії поки що не подавав.