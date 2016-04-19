Данія хоче співпрацювати з Україною в сфері енергетики та сільського господарства

Данія зацікавлена в реалізації спільних з Україною проектів у сфері енергетики та сільського господарства, сказав прем'єр-міністр Данії Ларс Лекке Расмуссен в ході переговорів з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

"Ми зацікавлені в проектах з енергоефективності та проектів у сільському господарстві, особливо в продовольчому сегменті", - сказав Расмуссен, додавши, що він привіз до Києва значну делегацію данських бізнесменів, яким є що запропонувати українським колегам.

При цьому голова уряду Данії зазначив, що вкрай важливим для України було б подальше проведення реформ, яке дозволило б не лише посилити ділову активність, але також протистояти тиску Росії на українську економіку.

Присутній на зустрічі міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий також підкреслив, що зацікавленість в аграрній сфері є взаємною.

"У нас лише в аграрній сфері експорт до Данії складає близько 40 мільйонів доларів. Імпорт - 35 мільйонів доларів. При цьому ми не просто імпортуємо продукти харчування, ми імпортуємо тваринну генетику, яка є найкращою в світі, - сказав міністр - Більше того, у нас уже є успішний досвід роботи датських інвесторів в Україні. Цей досвід потрібно продовжувати і розвивати. Ця зустріч двох глав урядів - УНІАН) - це дуже правильний крок".

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Зустріч керівників уряду відбулася в рамках офіційного візиту Ларса Лекке Расмуссена до України. Це перший візит керівника данського уряду в історії дипломатичних відносин між Україною та Данією. Прем'єр Лекке Расмуссен проведе зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Крім того, голови уряду України і Данії відкриють діловий українсько-данський форум.