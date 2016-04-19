Ініціатором провалу переговорів у Досі була Саудівська Аравія - FT

Заступник наслідного принца та улюблений син короля Салмана Мохаммед бін Салман, що займається саудівську економіку, в три години ранку в неділю, 17 квітня, подзвонив делегації королівства на переговорах в Досі і зажадав від неї повернутися на батьківщину, повідомляє РБК з посиланням на Financial Times.

"Делегати інших країн ще вранці в неділю були впевнені, що міністр нафти Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі верифікує згоду провідного світового експортера нафти на заморозку її видобутку. Але в понеділок міністр нафти Венесуели Еулохіо дель Піно, колишній ініціатором ідеї про замороження, заявив, що у нього склалося враження, що у саудівської делегації "взагалі не було жодних повноважень", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що саудівці брали участь у складанні початкового проекту угоди, який було вручено учасникам зустрічі. Високопоставлені представники ОПЕК заявили журналістам, що участь Саудівської Аравії в переговорах не залежить від позиції Ірану, який відмовився приєднатися до ініціативи щодо обмеження пропозиції нафти.

"Майже у всіх було відчуття, що угоду буде укладено протягом години", - розповів виданню один з учасників. Зазначається, що навіть саудівський союзник Кувейт заявив вранці у неділю, що "з оптимізмом дивиться на укладення угоди. Проте саудівська делегація стала наполягати, що згодна на заморозку лише за участю Ірану, і до восьмої години вечора переговори були припинені без досягнення будь-якого результату.

30-річний Мохаммед бін Салман зайняв пост заступника наслідного принца - третій за значимістю в королівстві - у квітні минулого року, коли його батько став королем. Він є другим віце-прем'єром, міністром оборони і головою королівського суду, а також очолює раду з економічних питань. Обіймаючи ці посади, він командує бойовими діями саудівської армії проти повстанців у сусідньому Ємені та займається плануванням переходу Саудівської Аравії до постнафтової економіки.

Видання підкреслює, що після приходу до влади принца Мохаммеда політика королівства у сфері енергетики стала набагато менше залежати від цін на сировину, ніж від геополітики, особливо в питанні регіонального суперництва з Іраном. Видання з посиланням на нафтових аналітиків стверджує, що нафта стала для Саудівської Аравії зброєю в суперництві з Іраном, який хоче відновити свій видобуток до досанкційного рівня та повернути втрачені ринки збуту.

Американське ділове видання The Wall Street Journal підкреслює, що Саудівська Аравія не запропонувала пояснень раптового посилення своєї позиції в ході переговорів. Видання зазначає, що зустріч в Досі відбулася за кілька днів до візиту в королівство президента США Барака Обами, який в середу має зустрітися з королем Салманом.

WSJ нагадує, що Саудівська Аравія намагається отримати від США нові гарантії, що вони не відмовляться від своїх арабських союзників на користь Ірану, а Обама зі свого боку хоче, щоб Ер-Ріяд та Тегеран знизили градус протистояння, щоб зменшити напруженість на Близькому Сході.

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Прес-секретар американського президента Джош Ернест в понеділок відмовився коментувати позицію Саудівської Аравії на переговорах в Досі, охарактеризувавши їх як зусилля нафтовиробників з координації своєї діяльності з метою зміцнення їх економічного становища.