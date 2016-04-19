Міністр Омелян не виключає відставки: "Посада мені не дорога, оскільки я тут не заробляю"

Новопризначений міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що може подати у відставку вже за місяць роботи в разі блокування розпочатих реформ у транспортній галузі.

"Для мене ключовим є перший місяць. Якщо прийдуть порядні люди, якщо буде чіткий індикатор, що ми рухаємося вперед, - то є сенс далі боротися. Якщо протягом цього місяця розпочнеться маса проблем, то сенсу немає", - сказав Омелян журналістам.

Він також підкреслив, що однією з важливих умов продовження його роботи на посаді міністра інфраструктури є затвердження урядом кандидатів на посади керівників стратегічних держпідприємств "Укрпошти" і "Укрзалізниці", відібраних комітетом при Мінекономрозвитку в ході проведення конкурсу.

"Посада мені не дорога, оскільки я тут не заробляю, тому як я спокійно погодився на цю посаду, так і піду. Завтра, я сподіваюся, ці призначення (керівників "Укрпошти" і "Укрзалізниці" - УНІАН) відбудуться, і я зможу сказати, що країна зробила якісний крок вперед, це єдині дві топ-компанії України, керівництво яких було призначено в результаті чесного конкурсу", - заявив Омелян.

Екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський в свою чергу розповів журналістам, що його головним недоліком під час перебування на посаді міністра було зволікання зі зміною керівництва підзвітних транспортного відомства держпідприємств.

"Мені потрібно було швидше міняти людей по галузі, різкіше і швидше", - сказав Пивоварський.

Він також додав, що на посаді міністра інфраструктури не очікував, що зіткнеться з великою кількістю проблем у процесі законодавчої роботи з парламентом.

"На той момент, коли я йшов на посаду міністра, я не міг навіть уявити, що може бути проблема в роботі з Верховною Радою...Я не ставив умовою прийняття 100% законів, але я не усвідомлював, що це може бути проблемою", - сказав він.

У свою чергу Омелян заявив, що має намір сконцентруватися на тісну співпрацю з народними депутатами.

"Я сподіваюся, що протягом наступного тижня я завершу формування команди і у мене з'явиться заступник, на якого можна покластися. А я просто розіб'ю намет під парламентом або в парламенті, і буду там жити і просити проголосувати за закони, це діє", - зазначив Омелян.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада України оновила склад Кабінету міністрів. Зокрема, міністром інфраструктури України став Володимир Омелян, який з грудня 2014 року обіймав посаду заступника голови Мінінфраструктури - керівника апарату, а до цього був керівником Служби міністра Кабінету міністрів України.

Омелян змінив на цій посаді Андрія Пивоварського, який очолював до призначення на пост глави Мінінфраструктури велику українську фінансово-промислову групу компаній "Континіум".

Пивоварський подав заяву про відставку з поста міністра інфраструктури ще 16 грудня 2015 року, мотивуючи своє рішення неможливістю виконувати свої функції, в тому числі через низькі зарплати.

Проте в ході позачергового засідання уряду 4 лютого, яке було скликано у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо роботи уряду, ускладненої політичним тиском і відставкою відразу кількох міністрів, Пивоварський заявив про можливість відкликати свою заяву про відставку за умови виконання низки вимог.

Серед умов, які називав міністр, - встановлення адекватного рівня зарплат чиновників вищого рангу, а також можливість реалізації розпочатих реформ, у тому числі в сфері держзакупівель на «Укрзалізниці».

В середині березня джерело УНІАН у Міністерстві інфраструктури повідомив, що Пивоварський не має наміру продовжувати роботу в уряді. Тоді ж він пішов у відпустку на місяць, після повернення з якої був звільнений з поста міністра інфраструктури у зв'язку з призначенням Радою нового складу уряду.