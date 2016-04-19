У "Газпромі" заявляють, що домовилися з приватними турецькими компаніями

"Газпром" досяг всіх домовленостей з приватними газовими турецькими компаніями, вони відкликали позови, повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву гендиректора "Газпром експорту" Олену Бурмістрову.

"Досягнуті домовленості. Деталі відносяться до комерційної складової, але ми досягли домовленостей, компанії відкликали свої позови, не буде ніяких судових розглядів. Я сподіваюся, що за нинішніх непростих обставин ми змогли досягти всіх комерційних правильних рішень разом з нашими турецькими партнерами", - сказала вона.

Відзначається, що в Туреччині, крім державної Botas, "Газпром" співпрацює з такими приватними газовими компаніями, як Enerco Enerji, Avrasya gaz і Akfel gas (всі три входять в Akfel Holding), Bosphorus gas, Shell Turkey, Bati Hatti і Kibar Enerji. Наприкінці квітня 2015 року "Газпром" домовився з цими компаніями про надання їм знижки на газ ретроактивне (з 1 січня 2015 року), повідомлялося, що вона склала 10,25%.

Однак на початку березня 2016 року Enerco enerji заявила про те, що "Газпром експорт" вимагав від приватних турецьких імпортерів підвищити ціну, за якими вони закуповують у нього газ. Повідомлялося також і про це свідчили дані газотранспортного оператора, що "Газпром експорт" з кінця лютого почав обмежувати поставки газу на адресу приватних турецьких компаній. Газета Hurriyet з посиланням на джерела в газових компаніях повідомляла, що турецькі імпортери не виключають подання позову проти "Газпрому" в міжнародний арбітраж у зв'язку з відміною знижки.

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"Газпром експорт" 13 квітня оголосив про врегулювання спору щодо ціноутворення з приватними турецькими компаніями, проте жодних подробиць не озвучив. У релізі лише зазначалося, що досягнуто домовленості за ціною на газ на поточний рік та всі заявки виконуються в повному обсязі.

Турецькі газові компанії отримують російський газ по Трансбалканському газопроводу, а державна Botas по газопроводу по дну Чорного моря "Блакитний потік".