Brent торгується вище $44 за барель

На торгах в Лондоні ціна бареля нафти Brent перевищила позначку $44 за барель, повідомляє РБК з посиланням на дані біржі.

"Станом на 17:16 червневі ф'ючерси на цей сорт нафти торгувалися на рівні 44,20 долара за барель. На максимумі за барель Brent на Лондонській біржі давали 44,37 долара", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що після безрезультатного завершення переговорів про замороження рівня видобутку нафти, які пройшли в Досі в неділю, 17 квітня, нафту значно подешевшала.

У понеділок з початком торгів в Лондоні ціна на барель Brent опустилася нижче 41 долара, хоча до початку зустрічі в Досі він коштував понад 43 доларів. Однак протягом того ж дня падіння було відіграно і торгова сесія закінчилася біля позначки 43,15 долара за барель.