Кувейтські нафтовики завершили піднімаючий ціни на нафту страйк

"Ми вирішили припинити загальний страйк і повернути робочих нафтового сектора на їх робочі місця починаючи з сьомої ранку середи, 20 квітня", - цитує Reuters лист профспілки нафтової галузі, опублікований Al Jarida. В організації також пообіцяли "докласти всіх зусиль, щоб негайно повернути виробництво на колишній рівень".

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Як повідомляє РБК, дані про припинення страйку з'явилися через кілька годин після того, як міністр нафти країни виключив можливість переговорів з робітниками до тих пір, поки вони не припинять протести. Один з профспілкових лідерів, однак, вимагав від протестувальників продовжувати свою акцію до тих пір, поки не будуть задоволені їхні вимоги.

Невдоволення робітників Кувейту пов'язане з планами влади урізати зарплати і пільги. В результаті протесту підприємства були змушені ввести в дію надзвичайний план роботи і скоротити видобуток.

Страйк був одним з факторів, які вплинули на те, що нафтові котирування відіграли падіння після безуспішних переговорів у Досі з заморожування видобутку.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Досі проходила зустріч нафтовидобуваючих країн. Переговори тривали шість годин і завершилася безрезультатно.