Ціни на "чорне золото" повернулися до падіння після закінчення страйку нафтовиків у Кувейті

10:53, 20 квітня 2016
Енергетика
986

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 2,05% до $42,89.

REUTERS

Ф'ючерси на нафту знизилися в середу після закінчення триденного страйку робітників галузі в Кувейті, яка призвела до скорочення видобутку в країні майже наполовину.

На передній план знову вийшли занепокоєння щодо надлишку пропозиції на ринку, що зміцнилися в зв'язку з виходом даних про зростання запасів у США минулого тижня, пише Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 2,05% до $42,89, ф'ючерси на нафту WTI - на 2,07% до $39,94.

У повідомленні торгової профспілки Кувейту, опублікованому в твіттері, йдеться, що робітники нафтогазової галузі закінчили страйк, в результаті якого видобуток нафти в країні тимчасово знизився до 1,1 мільйона барелів на добу приблизно з 3 мільйонів барелів на добу.

Між тим вже до вівторка рівні видобутку відновилися приблизно до 1,5 мільйона барелів на добу.

Читайте такожІніціатором провалу переговорів у Досі була Саудівська Аравія - FT

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США зросли на 3,1 мільйона барелів до 539,5 мільйона за тиждень, що завершився 15 квітня, тоді як аналітики припускали, що зростання становитиме 2,4 мільйона барелів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter