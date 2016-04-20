Ціни на "чорне золото" повернулися до падіння після закінчення страйку нафтовиків у Кувейті

Ф'ючерси на нафту знизилися в середу після закінчення триденного страйку робітників галузі в Кувейті, яка призвела до скорочення видобутку в країні майже наполовину.

На передній план знову вийшли занепокоєння щодо надлишку пропозиції на ринку, що зміцнилися в зв'язку з виходом даних про зростання запасів у США минулого тижня, пише Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 2,05% до $42,89, ф'ючерси на нафту WTI - на 2,07% до $39,94.

У повідомленні торгової профспілки Кувейту, опублікованому в твіттері, йдеться, що робітники нафтогазової галузі закінчили страйк, в результаті якого видобуток нафти в країні тимчасово знизився до 1,1 мільйона барелів на добу приблизно з 3 мільйонів барелів на добу.

Між тим вже до вівторка рівні видобутку відновилися приблизно до 1,5 мільйона барелів на добу.

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За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США зросли на 3,1 мільйона барелів до 539,5 мільйона за тиждень, що завершився 15 квітня, тоді як аналітики припускали, що зростання становитиме 2,4 мільйона барелів.