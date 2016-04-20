Кабмін повторно направив у Раду законопроект про ринок електроенергії

Кабінет міністрів України повторно направив у Верховну Раду законопроект про ринок електроенергії, відкликаний у зв'язку зі зміною уряду.

Відповідне рішення було прийнято на першому засіданні нового складу Кабміну в середу.

"Направити до Верховної Ради... закон про ринок електроенергії України, який було розглянуто Міненерговугілля разом із зацікавленими міністерствами та відомствами. Крім того, цей законопроект вже розглядався на комітеті та отримав позитивний висновок", - сказав глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

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Як повідомляв УНІАН, Насалик 15 квітня запропонував відкликати обговорюваний у парламенті проект закону про ринок електроенергії, оскільки цей документ готував попередній склад Кабінету міністрів, а з 14 квітня в Україні працює новий уряд.

Наприкінці лютого Кабмін Арсенія Яценюка в рамках реформи енергетичного сектору України почав розробку нової моделі функціонування ринку електроенергії, основними принципами якого повинна була стати висока конкуренція і легкість доступу до електромереж. Наприкінці березня Кабмін представив проект закону про спрощення доступу до електромереж на обговорення в комітети Верховної Ради.