Новий міністр енергетики не планує переговорів з РФ щодо газу до рішення Стокгольмського арбітражу

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України не планує проводити жодних переговорів з російською стороною щодо газових питань до рішення Стокгольмського арбітражу, сказав журналістам міністр Ігор Насалик.

«Поки не завершиться Стокгольмський суд, ніяких переговорів не буде», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна з початку 2016 року не вела закупівлі російського газу, проте влада країни не раз заявляла про те, що такі закупівлі можуть бути відновлені у разі необхідності для проходження наступного опалювального сезону 2016-2017 років.

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До тристоронніх переговорів з газових питань закликав віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович. Він наголошував, що ці переговори мають відбутися незалежно від того, коли і чим завершиться суд в Арбітражній палаті Стокгольма. Як очікується, розгляд позову українського держхолдингу «Нафтогаз України» до російського монополіста «Газпрому» має розпочатися у 2016 році.