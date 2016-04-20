Гройсман про тарифи на газ: все буде відкрито і зрозуміло

Кабінет міністрів України має намір вирішити питання тарифоутворення на газ максимально прозоро, сказав в ході брифінгу в уряді прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Є багато різних непопулярних рішень, в тому числі щодо встановлення економічно обґрунтованої ціни на газ. Я розумію, що це потрібно вирішувати, ми працюємо над цим питанням, але робимо це так, щоб все було публічно, відкрито і зрозуміло", - сказав він.

Разом з тим Гройсман підкреслив, що не терпітиме зловживань в ціноутворенні.

"Це мільярдні обороти, які не служать українському суспільству. Там, де недооцінений тариф на газ, - будьте впевнені, що всю маржу і різницю забирають до кишень ті, хто крутиться навколо, - сказав прем'єр. - Ми ж діятимемо максимально професійно і з урахуванням національних інтересів".

Раніше голова Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик зазначив, що його відомство має намір спільно з Нацкомісією з регулювання сфери комунальних послуг (НКРЕКП), а також представниками Міжнародного валютного фонду і громадських організацій виконати аналіз прозорості формування тарифів в Україні.

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Питання формування тарифів є одним з найбільш дискусійних. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні до ринкового рівня є одним із пунктів програми реформ, затвердженої ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом. Підвищення проходить поетапно з одночасною реалізацією програми надання субсидій для найбільш вразливих у фінансовому відношенні верств населення.