У Росії хочуть наростити видобуток нафти

Видобуток нафти в Росії в поточному році виросте до 540-544 мільйонів тонн, повідомляє Прайм з посиланням на голову Міненерго РФ Олександра Новака.

"Цього року, ми оцінюємо, у нас буде від 540 до 544 (мільйонів тон нафти)", - сказав він.

"Якщо ціни будуть вищими та інвестиції продовжаться, і у нас триватимуть розробка і буріння на шельфі, у нас можуть бути й вищі показники. Деякі кажуть, що ми можемо і 600 та 650 мільйонів тонн добувати", - зазначив російський міністр.

"Думаю, що показники, яких ми зараз досягли - в 520-540 мільйонів тонн нафти на рік - це якісь показники, які можуть братися за основу для планування на найближчу перспективу. Говорити про максимальні я б не став, я говорив би про тих оптимальних, які ми плануємо - це близько 540 мільйонів тонн", - сказав він.

Читайте такожУ Росії підрахували, на скільки їм вистачить нафти

Видання зазначає, що видобуток нафти в РФ в 2015 році становив 534 мільйони тонн.