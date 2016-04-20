Ціна Brent вперше з грудня піднялася вище $45

Нафта північноморської марки Brent вперше з грудня минулого року піднялася вище позначки в 45 доларів, повідомляє РБК.

"Вартість червневих ф'ючерсів на нафту північноморської марки Brent подолала позначку в 45 доларів. Востаннє нафта коштувала дорожче на початку грудня минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 19:46 барель Brent торгувалася на позначці 45,52 долара, що на 3,38% (1,49 долара) перевищує рівень попереднього закриття торгів. Це є максимальним значенням сьогоднішнього дня. Мінімальним значенням середовища стала позначці 42,82 долара за барель.

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Як повідомляє видання, зростання цін на нафту спостерігається на тлі публікації статистики про запаси в США, які виявилися менше, ніж очікувалися.