Гройсман не бачить альтернативи підвищенню цін на газ

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі «24 каналу» увечері середи, 20 квітня, передає Урядовий портал.

"Є зобов'язання, які підписані українською стороною про те, що тарифи на газ будуть 100% відповідати вартості. Іншого шляху просто немає", – сказав голова уряду.

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"Низькі чи економічно не обгрунтовані тарифи – це поле для жорсткої корупції. Це десятки-сотні мільярдів, які заробили різні люди на цих справах. Коли газ для однієї категорії коштує 3 тисячі, а для іншої – 7, то я вас хочу запевнити, що списують по 3 тисячі для населення, а продають нелегально по 7. Заробляють колосальні мільярди", – додав прем'єр.

Уряд, зокрема Міністр соціальної політики України Андрій Рева, працюють над пошуком рішення, що дозволить мінімізувати негативні впливи прийняття такого рішення для громадян, зазначив Прем'єр-міністр.

"Інша справа, як правильно побудувати умови соціальної справедливості, щоб для тих, хто має невеликий заробіток, навіть підвищення ціни до економічного обгрунтованої, не мало важких наслідків. От це сьогодні дуже важливо", – зазначив Прем'єр-міністр.

Він запевнив, що Кабінет Міністрів знайде "компенсаторні речі", які могли би врегулювати це питання.

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Разом з тим голова Уряду наголосив, що план взаємодії з Міжнародним валютним фондом – це план реформ, що дозволять змінити систему у країні, забезпечити економічне зростання, яке буде конвертоване у реальні стандарти життя українців.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Гройсмана, Кабінет міністрів України має намір вирішити питання тарифоутворення на газ максимально прозоро. Разом з тим Гройсман підкреслив, що не терпітиме зловживань в ціноутворенні.