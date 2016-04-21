Україна не закуповує у Росії, ані газу, ані вугілля - Гройсман

Україна не веде жодних переговорів і не закуповує у Росії енергоносії, а саме - газ і вугілля, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "24".

"Ми не закуповуємо ані газ, ані вугілля в Росії", - сказав Гройсман.

При цьому він підкреслив, що на даний моментвибудовувати якісь відносини з Росією вкрай складно.

"З будь-яким сусідом можна будувати відносини, якщо тільки він не агресор і не вбивця. Якщо він агресор і вбивця, то про що можна говорити? Росія має сама визначити, як вона хоче, щоб українці будували з нею відносини. Принципово те, що ми довели: ми горда нація, ми не віддамо своєї землі. А для них було стратегічною і геополітичною помилкою проводити таку політику з Україною", - підкреслив Гройсман.

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Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик також заявив, що Україна не проводитиме жодних переговорів з газових питань з Росією доти, доки не буде вирішено ініційований два роки тому спір "Нафтогазу" з російським "Газпромом" в Арбітражній палаті Стокгольма за ціною та умовами постачання російського палива в Україну. Обсяг взаємних позовних вимог складає десятки мільярдів доларів.