Brent вперше протягом 5 місяців торгується вище $46 за барель

Нафта марки Brent вперше з кінця листопада піднялася вище позначки в $46 за барель, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

"Станом на 9:12 барель Brent коштував 46,13 долара, що є найвищою ціною з 26 листопада минулого року. Тоді по ходу торгової сесії в Лондоні барель Brent досягав 46,32 долара", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зростанню цін сприяла американська статистика. Запаси сирої нафти в США виявилися нижчими за прогнози експертів.

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Крім цього на настрої брокерів вплинули чутки про те, що найбільші виробники нафти можуть знову провести зустріч для обговорення заморожування рівня видобутку, повідомив агентству аналітик Sumitomo Mitsui Asset Management Масахіро Ічікава.