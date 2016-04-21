Україна призупинила імпорт газу з Угорщини

Україна 19 квітня припинила імпорт природного газу з Угорщини, поставки палива з Словаччини та Польщі тривають, свідчать дані оператора ГТС України, держкомпанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, ще 18 квітня найбільший добовий обсяг імпорту газу з Угорщини - 4,13 мільйона кубометрів, тоді як зі Словаччини - 3,84 мільйона кубометрів, з Польщі – 3,874 мільйона кубометрів.

Станом на 19 квітня, як зазначили в "Укртрансгазі", добові поставки зі Словаччини становили 3,83 мільйона кубометрів, з Польщі – 3,66 мільйона кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна імпортує близько 90% газу зі Словаччини, на початку квітня скоротила в п'ять разів закупівлю вуглеводнів по даному маршруту порівняно з показниками добових поставок наприкінці березня, - до 2,7 мільйона кубометрів з 13,4 мільйона кубометрів.