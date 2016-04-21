Сформовано Наглядову раду "Нафтогазу": 10-11 травня - перше засідання

11:49, 21 квітня 2016
Енергетика
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Перша зустріч нового складу наглядової ради "Нафтогазу" призначена на 10-11 травня.

Фото УНИАН

Номінаційний комітет сформував наглядову раду найбільшого державного енергохолдингу "Нафтогаз України", що складається з п'яти членів.

Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів на своїй сторінці в Twitter.

"Наглядову раду "Нафтогазу України" сформований! Вчора (20 квітня - УНІАН) номінаційний комітет погодив кандидатуру п'ятого члена ради. 10-11 травня - перша зустріч", - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 19 січня 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило про початок пошуку кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради енергохолдингу.

25 березня 2016 року номінаційний комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відібрав трьох іноземців до складу наглядової ради найбільшого в Україні державного енергохолдингу "Нафтогаз України". Крім того, Кабмін делегував заступник міністра економрозвитку Юлію Ковалів до наглядової ради НАК. П'ятий член наглядової ради повинен бути делегований президентом України.

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