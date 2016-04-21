Екс-глава Міненерговугілля Демчишин увійшов до наглядової ради "Нафтогазу"

Екс-міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин став п'ятим членом наглядової ради найбільшого державного енергетичного холдингу "Нафтогаз України", повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, який курирує роботу "Нафтогазу".

"Комітет з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку погодив призначення екс-міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина п'ятим членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Кандидатура Демчишина була подана за погодженням з президентом України, - повідомили в Мінекономрозвитку. - Таким чином, до складу наглядової ради НАК "Нафтогаз України" увійшли три незалежних члена - Маркус Річардс, Пол Уорвік та Чарльз Проктор, а також два представника держави - Юлія Ковалів та Володимир Демчишин".

У Мінекономрозвитку також підтвердили інформацію, що перша зустріч наглядової ради "Нафтогазу" має відбутися 10-11 травня поточного року.

Коментуючи рішення номінаційного комітету, перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку України Степан Кубів зазначив, що покладає велику надію на роботу наглядової ради "Нафтогазу".

"Реформа корпоративного управління "Нафтогазу" повинна стати успішним прикладом нового підходу до управління держпідприємством поза політикою", - зазначив Кубів.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 7 грудня 2015 року в рамках проведення реформи управління Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" прийняв новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Новий статут Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" є основою реформи держхолдингу, узгодженої з одним із ключових кредиторів країни – Європейським банком реконструкції та розвитку. Реалізація цієї реформи дала можливість отримати 300 мільйонів доларів кредиту від ЄБРР, які були витрачені на закупівлю 1,7 мільярда кубометрів газу в Європейському Союзі. Кредит є револьверним – з можливістю поновлення.

19 січня 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило про початок пошуку кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради енергохолдингу.

25 березня 2016 року номінаційний комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відібрав трьох іноземців до складу наглядової ради найбільшого в Україні державного енергохолдингу "Нафтогаз України".