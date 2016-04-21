Румунія стане черговою державою, звідки Україна зможе імпортувати газ – Порошенко

Україна запропонувала Румунії прискорити укладення угоди про будівництво інтерконекторів між газотранспортними системами (ГТС) обох країн для подальшого імпорту газу, завдяки чому Румунія стане черговою державою, звідки Україна зможе імпортувати газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом сьогодні в Бухаресті.

"Я також запропонував, щоб ми прискорили роботу над укладенням угод про інтерконнектори між газотранспортними системами наших країн, завдяки яким Румунія стане черговою державою, звідки Україна зможе імпортувати газ, і я дуже вдячний пану президенту (Румунії) за люб'язну підтримку цієї ініціативи", - заявив Порошенко.

"Я також запропонував румунській стороні використовувати потенціал українських газосховищ для зберігання газу, і спільними зусиллями ми підвищимо енергетичну безпеку не лишн України, Румунії, але й всього регіону", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України має намір до 1 жовтня 2016 року об'єднати вітчизняну газотранспортну систему до європейської, що дозволить збільшити технічну можливість реверсних поставок газу з Європи.

Згідно з Програмою дій уряду на 2016 рік, до жовтня мають бути підписані договори про интерконнекторах між операторами ГТС країн - членів Європейського Союзу і держкомпанія "Укртрансгаз".

У 2016 році Україна імпортує газ з території Польщі, Словаччини та Угорщини.