ОПЕК прогнозує, що ринок нафти збалансується до початку 2017 року

Генсек ОПЕК Абдулла ель-Бадрі очікує збалансування світового ринку нафти до кінця поточного - початку 2017 року, повідомляє Прайм.

Падіння цін на вуглеводні протягом останніх років більшість експертів пов'язує з різким збільшенням видобутку нафти при повільному зростанні попиту.

Читайте такожBrent вперше протягом 5 місяців торгується вище $46 за барель

"Я сподіваюся, що ринок сам зміниться до кінця поточного - початку 2017 року... Єдина проблема, яка у нас зараз є - це перевиробництво. Якщо ми вирішимо цю проблему, ринок збалансується", - сказав він журналістам в кулуарах Міжнародного нафтового саміту.

Нафтовидобувні країни за підсумками зустрічі в Досі в неділю не змогли укласти угоду щодо заморозки рівня видобутку нафти. Наступного разу можливу заморозку видобутку обговорять на зустрічі країн ОПЕК в червні у Відні.