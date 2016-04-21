Депутати мають намір знизити страховий запас газу для компаній-постачальників у десять разів

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до закону «Про ринок природного газу», що дозволяє скоротити обов'язковий страховий обсяг палива для компаній-постачальників до 10% з нинішніх 100%. За відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів за необхідних 226.

Обговорення законопроекту проходило за скороченою процедурою.

Представляючи законопроект, народний депутат України Альона Бабак зазначала, що норма про формування 100% страхового запасу є для багатьох компаній дискримінаційною, нездійсненною і збільшує кінцеву вартість палива для споживачів. За словами Бабак, необхідність закупівлі "страхового" палива змушує постачальників брати кредити, вартість яких потім перекладається на споживачів. "Це збільшує вартість газу до 20-30 дол. за кожну тисячу кубометрів", - сказала Бабак.

Разом з тим, зниження обсягу страхового запасу дасть змогу не тільки знизити фінансовий тиск на постачальників і споживачів, а також посилити конкуренцію на газовому ринку, наголосила Бабак.

Після обговорення і голосування «за основу» парламентарії запропонували проголосувати законопроект «у цілому». Однак ця пропозиція не набрала необхідної кількості голосів. В результаті документ було відправлено на друге читання за скороченою процедурою.

В цілому закон про ринок природного газу в Україні було прийнято в жовтні 2015 року.