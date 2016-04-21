Екс-міністр енергетики Демчишин може очолити наглядову раду "Нафтогазу" - джерело

Екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин може очолити наглядову раду найбільшого в Україні державного енергохолдингу "Нафтогаз", повідомило УНІАН джерело в уряді.

За словами співрозмовника агентства, операційного контролю над компанією голова наглядової ради не має, а для прийняття рішення йому необхідні голоси ще двох членів, один з яких має бути з числа трьох незалежних.

Раніше прес-служба Мінекономрозвитку повідомила, що Демчишин став п'ятим членом спостережної ради "Нафтогазу", поданим від Адміністрації президента.

Таким чином, до складу наглядової ради НАК "Нафтогаз України" увійшли три незалежних члена - Маркус Річардс, Пол Уорвік та Чарльз Проктор, а також два представника держави - Юлія Ковалів і Володимир Демчишин.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 7 грудня 2015 року в рамках проведення реформи управління Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" прийняв новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Новий статут Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" є основою реформи держхолдингу, узгодженої з одним із ключових кредиторів країни – Європейським банком реконструкції та розвитку. Реалізація цієї реформи дала можливість отримати 300 мільйонів доларів кредиту від ЄБРР, які були витрачені на закупівлю 1,7 мільярда кубометрів газу в Європейському Союзі. Кредит є револьверним – з можливістю поновлення.

19 січня 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило про початок пошуку кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради енергохолдингу.

25 березня 2016 року номінаційний комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відібрав трьох іноземців до складу наглядової ради найбільшого в Україні державного енергохолдингу "Нафтогаз України".