Київ і Бухарест домовилися прискорити роботу над документами щодо імпорту газу з Румунії

Президент Петро Порошенко та прем’єр-міністр Румунії Дачіан Чолош домовилися прискорити роботу над документами щодо імпорту природного газу з Румунії до України.

Про це йшлося під час їхніх переговорів, що відбулися сьогодні у Бухаресті під час офіційного візиту президент України до Румунії, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«За результатами зустрічі сторони домовилися прискорити роботу над підписанням документів, необхідних для налагодження імпорту природного газу з Румунії до України», - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники також домовилися розвивати можливості, пов'язані з функціонуванням зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

«Україна і Румунія мають великий потенціал для розвитку економічної співпраці», - заявив Порошенко.

Він відзначив важливість для України досвіду румунських компаній у виході на ринок країн Євросоюзу та залучення іноземних інвестицій в національну економіку. Співрозмовники обговорили низку питань двосторонньої співпраці, зокрема у галузі сільського господарства, машинобудування та транспорту.

«Ми спостерігаємо, як Україна стає ближчою до Євросоюзу завдяки своїм реформам», - заявив у свою чергу прем'єр-міністр Румунії.

Сторони відзначили суттєвий прогрес щодо розширення транспортного сполучення між Україною та Румунією, зокрема відновлення прямого потягу Київ – Бухарест та налагодження автобусного маршруту між двома країнами. Співрозмовники закликали авіакомпанії налагодити прямі регулярні авіарейси між столицями двох держав.

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Серед іншого було обговорено важливість розбудови транспортного сполучення між Україною та Румунією в дельті Дунаю, зокрема будівництва нових мостів.

Глава Української держави висловив вдячність румунському уряду за прийняте рішення щодо надання Україні військово-технічної допомоги обсягом 250 тис. євро та за наданий Румунією внесок 500 тис. євро в роботу Трастового фонду Україна – НАТО з питань кібербезпеки. Президент наголосив, що ці рішення демонструють принципову позицію Румунії щодо підтримки України в її боротьбі з російською агресією.

Крім того, згідно з повідомленням, в рамках переговорів було підписано Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про спільне патрулювання українсько-румунського державного кордону, що дозволить прискорити та спростити процедуру перетину кордону і сприятиме боротьбі з контрабандою.

Порошенко і Чолош домовилися активізувати співпрацю для розвитку навчання українською мовою у Румунії, а також розвитку туризму в обох країнах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 квітня, Порошенко заявив, що Румунія стане черговою державою, звідки Україна зможе імпортувати газ.