"Центренерго" в лютому завезло з Росії партію африканського вугілля – ЗМІ

Наприкінці лютого державна компанія «Центренерго» придбала для Зміївської ТЕС партію антрациту, нібито, африканського походження, у компанії РЖД Логістика, дочірньої структури Російських залізниць.

Про це свідчить митні дані, які є в розпорядженні ЛІГА.net.

Партія вугілля була розмитнена 26 лютого цього року. У декларації російської митниці зазначено, що вугілля було видобуто в ПАР.

Формально продавцем вугілля виступила АТ РЖД Логістика, реальним продавцем (виробником) вказана гонконгська компанія Cortex Sales Limited. Точні обсяги поставленого вугілля дізнатися не вдалося.

Компанія Cortex Sales Limited фігурувала у розслідуванні "Української правди" як один з постачальників для «Центренерго» вугілля з ДНР/ЛНР під виглядом африканського. Другий постачальник - Arida Global (Гонконг), яку за даними видання, контролює проросійський політик Віктор Медведчук.

Згідно з розслідуванням ЛІГА.net, юридична адреса Cortex Sales повністю збігається з адресою ще однієї гонконгської Braunton Limited - учасниці сірих схем поставок палива через порти за допомогою компаній ТОВ Келмер і ТОВ Пеко трейд.

За даними Міненерго, в 2015 році з непідконтрольних територій Донбасу до України було поставлено близько 8,5 млн тонн вугілля.

Приватизація «Центренерго», запланована на осінь 2014 року, відкладається другий рік поспіль.