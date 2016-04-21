"Центренерго" в лютому завезло з Росії партію африканського вугілля – ЗМІ
Партія вугілля була розмитнена 26 лютого цього року. У декларації російської митниці зазначено, що вугілля було видобуто в ПАР.
Наприкінці лютого державна компанія «Центренерго» придбала для Зміївської ТЕС партію антрациту, нібито, африканського походження, у компанії РЖД Логістика, дочірньої структури Російських залізниць.
Про це свідчить митні дані, які є в розпорядженні ЛІГА.net.
Партія вугілля була розмитнена 26 лютого цього року. У декларації російської митниці зазначено, що вугілля було видобуто в ПАР.
Формально продавцем вугілля виступила АТ РЖД Логістика, реальним продавцем (виробником) вказана гонконгська компанія Cortex Sales Limited. Точні обсяги поставленого вугілля дізнатися не вдалося.
Компанія Cortex Sales Limited фігурувала у розслідуванні "Української правди" як один з постачальників для «Центренерго» вугілля з ДНР/ЛНР під виглядом африканського. Другий постачальник - Arida Global (Гонконг), яку за даними видання, контролює проросійський політик Віктор Медведчук.
Згідно з розслідуванням ЛІГА.net, юридична адреса Cortex Sales повністю збігається з адресою ще однієї гонконгської Braunton Limited - учасниці сірих схем поставок палива через порти за допомогою компаній ТОВ Келмер і ТОВ Пеко трейд.
За даними Міненерго, в 2015 році з непідконтрольних територій Донбасу до України було поставлено близько 8,5 млн тонн вугілля.
Приватизація «Центренерго», запланована на осінь 2014 року, відкладається другий рік поспіль.