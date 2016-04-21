Росія готується до нафти по $40 протягом чотирьох років, ризиковий сценарій - $25

Базовий прогноз, затверджений сьогодні, виходить з середньої ціни нафти Urals до $40 за барель не тільки на поточний, але й на 2017-2019 роки, передає РБК.

«Ми виходили з консервативних уявлень про те, що ціна нафти марки Urals становитиме $40 за барель в цьому році і в наступну трирічку», — сказав міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв, додавши, що зараз ціна російської нафти становить $42.

Для порівняння, жовтневий прогноз соціально-економічного розвитку на 2016-2018 роки виходив з вартості нафти в 2016 році $50 за барель і $52-55 в наступні два роки.

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За словами прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, є й інший план, «на випадок песимістичнішого розвитку подій». Він розрахований виходячи з $25 за барель середньорічної ціни Urals. Це «консервативний» варіант в тріаді прогнозів «консервативний — базовий — цільовий».

Як уточнив Улюкаєв, $25 — «це найнижче значення (нафтових котирувань), яке було досягнуто ринком на стадії другого нафтового шоку», тобто на початку цього року. За його словами, цей варіант прогнозу передбачає, що економіка Росії перейде до зростання на рік пізніше «за всіма параметрами» у порівнянні з базовим варіантом.