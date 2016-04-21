США і країни Перської затоки будуть адаптуватися до низьких цін на нафту

Сполучені Штати і країни Перської затоки будуть спільно працювати над адаптацією до низьких цін на нафту, заявив в четвер президент США Барак Обама на закритті саміту "США — Перська затока" в Ер-Ріяді, передає РИА Новости.

"США і країни Перської затоки почнуть новий економічний діалог на високому рівні, в центрі якого стоятиме адаптація до низьких цін на нафту, розширення наших економічних зв'язків та підтримка реформ у країнах Перської затоки, оскільки вони направлені на створення робочих місць і можливостей для молоді та всіх жителів", — сказав Обама.

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Обама прибув до Ер-Ріяду в середу, де в той день провів двогодинні переговори з саудівським монархом Салман бен Абдель Азізом Аль Саудом, під час яких висловив розуміння стурбованості країн Перської затоки політикою Ірану в регіоні.