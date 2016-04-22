Перший танкер з СПГ вирушив зі США до Європи

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

Судно під назвою Creole Spirit має прибути до берегів Португалії наприкінці квітня.

Як відзначає WSJ, постачання природного газу із США можуть "сколихнути європейський ринок, на якому давно домінує Росія".

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Аналітики прогнозують, що прихід американського палива може спровокувати цінову війну, що призведе до зниження цін для споживачів, пише видання. «Це початок цінової війни між американським СПГ і трубопровідним газом», — стверджує аналітик Société Générale Тьєррі Бро.

США почали експортувати газ з північного узбережжя Мексиканської затоки в лютому цього року. Тоді х'юстонська енергетична компанія Cheniere Energy відправила першу партію газу в Бразилії.

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Тепер португальська компанія Galp Energia уклала з Cheniere договір на перше європейське постачання, повідомляє WSJ з посиланням на джерело близьке до операції.

Очікується, що танкер прибуде в португальський порт Синиш 26 квітня.