Україна за три місяці скоротила видобуток нафти на 12%

Видобуток нафти в Україні в січні-березні 2016 року скоротився порівняно з січнем-березнем 2015 року на 12,3% – до 412 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Видобуток нафти в березні порівняно з лютим 2016 року збільшився на 4,6% - до 140 тис. тонн. Порівняно з березнем 2015 року видобуток нафти скоротився на 13,9%.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні в 2015 році скоротився порівняно з 2014 роком на 11,8% – до 1,801 млн тонн.

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Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.