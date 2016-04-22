Україна збільшила видобуток газу

Видобуток природного газу в Україні за січень-березень 2016 року, без урахування анексованого Росією Криму, збільшився порівняно з січнем-березнем 2015 року на 2,4% - до 4,9 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Видобуток газу в березні 2016 року порівняно з попереднім місяцем збільшився на 6,4% - до 1,7 млрд куб. м. порівняно з березнем 2015 року видобуток газу в березні 2016 року збільшився на 1,3%.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні за 2015 рік скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% - до 19,2 млрд кубометрів.

Видобуток природного газу в Україні в 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком на 3,4% - до 19,7 млрд кубометрів.

Видобуток природного газу в Україні у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.