Ціна на нафту Brent тримається вище $45 за барель

Ціни на нафту підвищилися під час азіатської сесії в п'ятницю, підготувавши грунт для солідного тижневого зростання ф'ючерсів, на тлі поліпшення настроїв учасників ринку, незважаючи на існуючий надлишок пропозиції.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent торгуються поблизу позначки $45,18 за барель, що на 1,46% вище рівня попереднього закриття, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 1,62% до $43,88 за барель.

Вартість бареля Brent зросла за цей тиждень приблизно на 4,5 відсотка, а WTI – на 8 відсотків. Таким чином, нафтові ф'ючерси можуть продемонструвати найбільше ралі за підсумками тижня.

Ціни обох еталонних сортів зросли більш ніж на дві третини порівняно з мінімумами 2016 року, зафіксованими в період з січня по лютий.

За словами трейдерів, настрої на сировинному ринку характеризуються більшою впевненістю – інвестори вкладають гроші в цей сектор, що піднімає ціни.

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Скорочення видобутку, особливо в США, де багато виробників припиняють роботу через падіння нафтових котирувань приблизно на 70 відсотків з середини 2014 року, також сприяє підйому ринку.

Тим не менш, всупереч подорожчанню, світ, як і раніше, страждає від надлишку нафти, що поставляється на ринок обсягом від 1 мільйона до 2 мільйонів барелів на добу.