Гройсман попросив СБУ перевірити причетність радника голови Міненерго до "ЛНР/ДНР"

11:51, 22 квітня 2016
Енергетика
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Прем`єр-міністр України Володимир Гройсман виключає призначення Юрія Зюкова на посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України в разі, якщо підтвердиться інформація про його причетність до терористичних організацій "ЛНР/ДНР". 

Фото УНИАН

Прем`єр-міністр України Володимир Гройсман виключає призначення чинного радника міністра енергетики Юрія Зюкова на посаду заступника голови Міненерго, якщо підтвердиться інформація про його співпрацю із сепаратистами Донбасу. 

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Про це Гройсман сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Якщо те, що було сказано, підтвердиться, ця людина (Зюков - УНІАН) не працюватиме в уряді. Я звертаюся до Служби безпеки для перевірки наданої інформації. В разі її підтвердження, прошу вжити всіх заходів", - сказав Гройсман. 

Присутній у Верховній Раді міністр енергетики Ігор Насалик також наголосив, що якщо інформація про причетність Зюкова до діяльності терористичних організацій "ЛНР/ДНР" підтвердиться, то "він має сидіти у в`язниці".

"Це робота Служби безпеки України", - сказав Насалик. 

Разом з тим Насалик звернув увагу, що в міністерстві є громадська рада, яка складається з більш ніж 70 осіб усіх галузей: вугільної промисловості, газової, енергетичної. "Якщо ця рада подала пропозицію щодо цієї людини на посаду радника, я не можу до неї не дослухатися", - сказав Насалик.

Як повідомляв УНІАН, Юрій Зюков був призначений першим заступником міністра енергетики та вугільної промисловості у квітні 2014 року. У 2008-2010 роках він був генеральним директором найбільшого вуглевидобувного підприємства "Ровенькиантрацит".

Кабінет міністрів 11 березня 2015 року звільнив Юрія Зюкова з посади першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості, призначивши на його місце Ігоря Мартиненкова, який до цього був першим заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.

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