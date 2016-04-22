Скандального Пасішника звільнили з посади голови наглядової ради "Укргазвидобування"

Збори акціонерів найбільшої в Україні газодобувної компанії «Укргазвидобування» своїм рішенням від 21 квітня достроково припинили повноваження голови наглядової ради Андрія Пасішника, проти якого Національне антикорупційне бюро України порушило кримінальну справу в рамках розслідування, ініційованого за заявою екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонери призначили новим головою наглядової ради газодобувної компанії Юрія Вітренка, який працював директором з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року «Нафтогаз України» тимчасово відсторонив від виконання обов'язків виконавчого директора Андрія Пасішника у зв'язку з розпочатим в Національному антикорупційному бюро України кримінальним провадженням.

Районний суд Києва в березні заборонив Пасішнику до 12 травня 2016 року покидати межі Київської області без дозволу детектива Національного антикорупційного бюро, а також вилучив його закордонний паспорт.

У кінці березня в НАБУ повідомили про завершення досудового розслідування у справі Пасішника. Обвинувальний акт буде спрямований до суду після ознайомлення адвокатів підозрюваного з матеріалами справи.

Раніше Абромавичус заявив про спробу Адміністрації президента нав'язати йому директора НАК «Нафтогаз» України Андрія Пасішника для того, щоб курирувати нафтогазову галузь країни.

При цьому сам Пасішник повідомив, що претендував на посаду заступника міністра економіки, але вирішив відкликати свою кандидатуру.

Разом з тим, 8 лютого народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко опублікував скріншоти листування Абромавичуса і Пасішника. З оприлюдненої інформації стало відомо, що Пасішника на посаду в Мінекономрозвитку просував Ігор Кононенко.

За заявою Абромавичуса Антикорупційне бюро України порушило кримінальне провадження.