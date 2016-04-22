Найбільші компанії Росії занурюються в кризу: "Роснефть" скоротить 20% персоналу

"Роснефть" планує скоротити центральний апарат на 20% від рівня 1 січня 2016 року, повідомляє Прайм з посиланням на заяву компанії.

Як зазначив голова "Роснефти" Ігор Сечін, компанія в умовах нестійкої ринкової кон'юнктури продовжує пошук нових джерел зростання капіталізації компанії, підвищує економічну ефективність та якість інвестиційної програми.

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"Така робота неминуче торкнеться і діяльності центрального апарату – тут ми поставили собі мету – забезпечити скорочення чисельності на 20% від рівня 1 січня 2016 року", - наводить прес-служба компанії слова Сечіна.