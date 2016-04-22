На Чорнобильській АЕС закінчили вивантаження палива з 2-го енергоблоку

Працівники Чорнобильської атомної електростанції 21 квітня закінчили вивантаження палива з 2-го енергоблоку, повідомив журналістам головний інженер ЧАЕС Андрій Білик.

"Вчора відбувся такий знаковий момент - другий енергоблок було звільнено від палива повністю", - сказав Білик.

За його словами, в енергоблоці перебувало кілька пошкоджених паливних елементів, які також було вивантажено та відправлено на зберігання.

Білик зазначив, що на сьогоднішній день паливо залишається лише у 1-му енергоблоці станції.

Читайте також30 років самотності після Чорнобиля: як живе той, хто залишився у зоні відчуження (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, згідно з державною програмою, виведення з експлуатації всіх енергоблоків ЧАЕС має завершитися до 2064 року.

Раніше глава ЧАЕС Ігор Грамоткін повідомляв, що роботи зі спорудження над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС нового укриття і сухого сховища для відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) будуть завершені до кінця року. Контракт на спорудження нового безпечного конфайнмента (НБК) над об'єктом "Укриття" Чорнобильської АЕС був підписаний в 2007 році.