Гройсман доручив терміново відновити подачу гарячої води по всій Україні

Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

"Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" терміново забезпечити енергетичними ресурсами подачу гарячої води в усіх населених пунктах України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Гройсман доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а також обласним державним адміністраціям забезпечити контроль відновлення тепловодопостачання на місцях.

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Як повідомляв УНІАН, 1 квітня "Нафтогаз України" призупинив поставки газу на державне комунальне підприємство "Луцьктепло". Зазначені дії зумовили різку зупинку цього підприємства і як наслідок - припинення гарячого водопостачання в місті Луцьк. Без гарячої води залишилися установи охорони здоров'я, освіти і весь житловий фонд міста Луцька.