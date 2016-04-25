Ціни на нафту почали тиждень з падіння

Світові ціни на нафту знижуються в понеділок в межах 1-1,5% після значного зростання минулого тижня, оскільки інвестори вирішили зафіксувати прибуток, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:40 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,13% - до 44,56 долара за барель, червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 1,44%, до 43,10 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня зростанню цін сприяли статистичні дані, що свідчать про невелике зростання запасів сировини в США і скорочення кількості бурових установок, а також ослаблення американської валюти. Так, згідно з даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) протягом тижня, що завершився 15 квітня, зросли на 2,1 мільйона барелів, до 538,6 мільйона барелів, при прогнозах зростання на 2,4 мільйона барелів.

Американська нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes повідомила, що за підсумками робочого тижня, що завершився 22 квітня, кількість бурових установок у США скоротилося на 9 одиниць, або на 2,05%, і склала 431 одиниць. У річному вираженні показник знизився на 501 одиницю, або на 53,7%.

Ослаблення американської валюти також сприяло позитивній динаміці на нафтовому ринку, оскільки ціни на нафту прив'язані до долара, і слабкіший долар робить нафтопродукти дешевшими для власників іноземних валют.

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Завдяки цим факторам ціни на нафту минулого тижня піднялися до максимальних значень 2016 року. "Я думаю, була деяка фіксація прибутку після сильного ралі наприкінці минулого тижня", - наводить агентство Reuters слова аналітика Energy Aspects Вирендры Чаухан (Virendra Chauhan).