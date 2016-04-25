Оголошений у розшук син Януковича продає "Донбасенерго" - ЗМІ

Оголошений в розшук сина екс-президента Олександр Янукович та донецький підприємець Ігор Гуменюк вирішили продати "Донбасенерго", єдину приватну генеруючу компанію, яка не контролюється Рінатом Ахметовим, повідомляє ЛІГА.net.

"На сьогодні до складу "Донбасенерго" входять дві теплові електростанції (ТЕС). Проблеми є в обох. Старобешівська ТЕС працює на непідконтрольної території Донецької області та з початку 2015 року не отримує гроші з України за відпущену електроенергію. Слов'янська ТЕС протягом 2014-2015 років періодично зупинялася через відсутність палива на складах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Донбасенерго" повністю залежить від поставок вугілля з зони АТО або з Росії. Обидві ТЕС працюють на антрацитових марок вугілля, які видобуваються лише на непідконтрольної території.

Як повідомляє видання, "Донбасенерго" - остання енергогенеруюча компанія, яка була приватизована за президентства Віктора Януковича. В середині 2013 року Фонд державного майна продав 60,8% акцій " Донбасенерго компанії Енергоінвест Холдинг за 718,92 мільйона гривень.

Ця компанія була заснована колишнім депутатом Верховної Ради від Партії регіонів, підприємцем Ігорем Гуменюком.

Правда, це тільки один з двох головних власників Донбасенерго.

За словами голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, 34%-ю часткою в компанії володіє старший син колишнього президента Олександр Янукович.

Присутність сім'ї колишнього президента в капіталі "Донбасенерго" побічно підтверджується низкою інших фактів. Наприклад, посеред минулого року, поставки обладнання для "Донбасенерго" з Росії фінансувала донецька "Мако Інвест", яка офіційно контролюється Олександром Януковичем. У самій "Мако" свою причетність до "Донбасенерго" спростовували.

Крім того, у першій половині 2015 року одним з основних постачальників вугілля для Слов'янської ТЕС "Донбасенерго" була Групова збагачувальна фабрика "Червона Зірка". Основні власники фабрики - структур старшого сина екс-президента.

Нинішні власники вже кілька місяців шукають покупця, розповів високопоставлений чиновник в колишньому складі уряду.

Інформацію про заплановану продажу "Донбасенерго" підтвердив топ-менеджер великої української енергокомпанії.

"Наскільки мені відомо, покупець ще не знайдений", - зазначив він.

Ігор Гуменюк не став коментувати цю інформацію. "Все, що стосується Донбасенерго, - конфіденційно", - сказав Гуменюк.

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Ще два роки тому Донбасенерго була найдорожчою компанією. 2013 року вона виробила більше 10 мільярдів кВт-год електроенергії: 5,2% у загальному обсязі всієї української генерації. Її річна виручка перевищила 700 мільйонів доларів. З початком військових дій на сході України показники Донбасенерго різко поповзли вниз.

Очікується, що новим власником "Донбасенерго" стане реальний інвестор, не доводиться. На сьогодні компанія повністю залежить від поставок антрациту із зони АТО або його імпорту з Росії.