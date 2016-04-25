Друзі Путіна нарощують капітал: однокурсник президента РФ став власником 20% найбільшого НПЗ

Однокурсник президента Росії Микола Єгоров виявився власником 20% Антипінського НПЗ, ще 25% підприємства цього року може отримати знайомий Сергія Собяніна Володимир Калашников, повідомляє РБК.

"Про те, що однокурсник президента Володимира Путіна і відомий адвокат Микола Єгоров отримав 20% в АТ "Антипінський НПЗ", розповів основний власник підприємства Дмитро Мазуров. Єгоров став співвласником НПЗ 2015 року, реалізувавши опціон", - йдеться в повідомленні.

"Ще один опціон на 25% - у члена правління Союзу біатлоністів Росії Володимира Калашнікова", - каже Мазур.

Вони з Єгоровим видали позики при створенні НПЗ, які й були конвертовані в опціони, пояснив підприємець. Свій опціон на 25% Антипинского НПЗ Калашников може реалізувати "в травні - червні".

Єгоров та Калашников, яких Мазуров називає своїми давніми партнерами, що входять до ради директорів Антипинского НПЗ з 2008 року. Микола Єгоров відомий як однокурсник Володимира Путіна і впливовий юрист. Він - співвласник одного з найбільших російських адвокатських бюро "Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв та партнери".

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Антипінський НПЗ - основний актив неформальної групи New Stream, до якої також входять однойменний швейцарський трейдер та Марійський НПЗ. Антипінський НПЗ посідає 14-е місце в рейтингу найбільш швидкозростаючих компаній Росії за версією видання.