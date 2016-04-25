Fitch назвав ціну імпортного газу для "Нафтогазу" поточного року

Середня ціна на імпортний газ для найбільшого в Україні державного енергохолдингу "Нафтогаз України" в поточному році не перевищить 200 доларів за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні міжнародного рейтингового агентства Fitch.

"Падіння цін на природний газ в Європі і диверсифікація поставок призвели до зниження цін на імпорт для "Нафтогазу", що допомогло скоротити поточний дефіцит. У 4 кварталі 2015 середня ціна імпортного газу для "Нафтогазу" впала до 228 доларів за тисячу кубометрів порівняно з 360 доларів за тисячу кубометрів в 4 кварталі 2014 року (-37% у річному вираженні). Ми очікуємо, що для "Нафтогазу" середня ціна імпорту не перевищить 200 доларів за тисячу кубометрів в 2016 році", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїна скоротила споживання газу майже на 10%

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінекономрозвитку, ціна імпортного газу для України в поточному році складе близько 202 долари за тисячу кубометрів.

При цьому середня ціна на газ в 2017 і 2018 році може зрости до 210-220 доларів за тисячу кубометрів.

У своїх прогнозах експерти міністерства виходили з того, що ціна нафти марки Brent), що є однією зі складових формули ціни газу, в 2016 році складе 40 дол. за барель, але в подальшому підніметься до 44,5-48,5 долара за барель.