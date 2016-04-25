Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу" на рівні "ССС"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг найбільшого в Україні державного холдингу "Нафтогаз України" на рівні "ССС", підтвердивши значну залежність компанії від держави, а також від політичних, економічних і правових ризиків, характерних для України в цілому.

Про це йдеться в повідомленні Fitch.

"Держава продовжувала надавати підтримку "Нафтогазу" 2015 року в зв'язку з необхідністю вирівнювання вартості газу і ціни палива для домогосподарств. Разом з тим, негативний операційний дефіцит компанії у 2015 році був значно скорочений, і буде скорочуватися далі по мірі приведення цін до ринкового рівня, - йдеться в повідомленні. - Ми вважаємо, що держава буде і далі підтримувати компанію, у тому числі шляхом рефінансування її боргового портфеля, забезпеченого держгарантіями і розміщеного в українських банках".

У Fitch нагадали, що "Нафтогаз" 2015 року в цілому видобув близько 16 мільярдів кубометрів власного газу та імпортував 15,4 мільярда кубометрів з ЄС і Росії.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті (рейтинг дефолту емітента) до "CCC" з "RD" (обмежений дефолт) на тлі завершення операції з реструктуризації частини держборгу країни.

Пізніше агентство підтвердило рейтинг Києва, столиці України, на загальнодержавному рівні "ССС".