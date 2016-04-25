"Нафтогазу" в 2016 році не потрібно фінансування з держбюджету – Fitch

Найбільшого державного енергетичного холдингу України "Нафтогаз України" 2016 року, ймовірно, вже не потрібні будуть бюджетні вливання, як було в попередні роки, а 2017 року компанія вийде на повну беззбитковість.

Про це сказано в повідомленні Міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"У 2015 році "Нафтогаз" отримував бюджетні асигнування, які, мабуть, вже не знадобляться 2016 року, оскільки тарифи на паливо буде приведено до ринкового рівня. Держава, ймовірно, виступить гарантом по низці кредитів "Нафтогазу", що стане іншою формою підтримки компанії, - йдеться в повідомленні. - Разом з тим, роботу "Нафтогазу" дуже ретельно перевіряє ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд, який наполягає на адекватному фінансуванні діяльності компанії. Вихід "Нафтогазу" на беззбиткову діяльність є частиною програми з МВФ", - відзначають в Fitch.

В агентстві також звернули увагу, що значне підвищення тарифів в Україні відбулося в квітні 2015 року. Ще одне підвищення було заплановано на квітень 2016 року, проте було відкладено з політичних мотивів.

"Ми вважаємо, що відстрочка індексації тарифів, якщо вона продовжиться, поряд з іншими факторами, наприклад, зростанням цін на імпортний газ або девальвацією гривні, матимуть значний вплив на компанію", - зазначили в агентстві.

Раніше Fitch підтвердило кредитний рейтинг "Нафтогазу" на загальнодержавному рівні "ССС".

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Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу та нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів України в рамках проведення реформи управління НАК "Нафтогаз України" прийняв новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Новий статут "Нафтогазу" є основою реформи держхолдингу, узгодженої з одним із ключових кредиторів країни – Європейським банком реконструкції та розвитку. Реалізація цієї реформи вже дала можливість отримати 300 мільйонів доларів кредиту від ЄБРР, які були витрачені на закупівлю 1,7 мільярда кубометрів газу в Європейському Союзі 2015 року. Кредит є револьверним – з можливістю поновлення.

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19 січня 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило про початок пошуку кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради енергохолдингу. 25 березня номінаційний комітет при Мінекономрозвитку відібрав трьох іноземців до складу наглядової ради "Нафтогазу".

Крім того, на початку квітня в наглядову раду держхолдингу своїх представників делегували Кабмін і Адміністрація президента. Зокрема, від уряду до наглядової ради увійшла заступник міністра економрозвитку Юлія Ковалів, від Адміністрації президента – екс-міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

На думку низки джерел в уряді, Демчишин очолить наглядову раду. Його перше засідання відбудеться 10-11 травня.